Compostage en appartement : comment bien s'en occuper ?

Le compostage n'est pas uniquement réservé aux propriétaires de maison avec jardin. Il est tout à fait possible de mieux gérer ses déchets ménagers en appartement. On vous explique comment gérer un bac en compost en milieu urbain.

Les déchets ménagers que nous produisons jouent un rôle dans le réchauffement climatique. Selon l'agence de la transition écologique, chaque Français génère 525 kg d'ordures ménagères par an. C'est beaucoup. Pour réduire cet impact néfaste et faire un geste pour notre planète, il est possible de composter. Et, contrairement à ce que l'on pense, le compostage est possible quand on vit en appartement. Comment ? On vous dit tout.

Choisir le bon type de composteur

En appartement, on possède moins d'espace et tous les appartements ne possèdent pas de balcons pour installer un grand bac à compost. L'idéal est d'opter pour un plus petit composteur. Parmi les solutions qui s'offrent à vous, il y a le lombricomposteur. Ce type de bac se présente sous forme de plateaux empilés et utilise des vers. Les insectes vont se nourrir des déchets organiques et les transformer en compost. Rassurez-vous, il ne dégage aucune odeur. Si vous êtes adeptes du DIY, il est possible de fabriquer soi-même son composteur. Vous aurez simplement besoin d'un seau et d'un couvercle. N'oubliez pas de percer le fond et de mettre une soucoupe en dessous. Vous y déposerez vos épluchures, coquilles d'œuf, marc de café, cartons et autres vieux journaux.

Respecter les règles de base du compostage

Un compost bien réalisé ne dégage pas d'odeur. Et pour cela, il faut se rappeler la règle d'or : il doit contenir autant de déchets verts que de déchets bruns. En effet, un bon compost est un équilibre de matières organiques et de matières sèches. S'il est trop humide, évitez d'ajouter des déchets pendant quelques jours et rajoutez du carton ou du papier non imprimé. S'il est, au contraire, trop sec, il ne faut pas hésiter à l'arroser légèrement. Par ailleurs, il est déconseillé de mettre de la viande et du poisson dans le composteur afin de ne pas attirer les mouches. Enfin, n'oubliez pas de retourner le compost de temps en temps dans le but de faciliter le processus de décomposition.

Choisir le bon emplacement

Le composteur doit être installé dans un lieu frais, à l'abri de la chaleur et bien aéré. Si vous avez la chance d'avoir accès à un balcon, c'est l'endroit parfait. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez placer votre composteur dans une buanderie ou bien même sous l'évier de la cuisine. Et dans le cas où vous n'avez pas du tout d'espace, sachez qu'un pot de fleurs recouvert d'un couvercle peut très bien faire office de composteur miniature !