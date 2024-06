Présent dans toutes les cultures, toutes les philosophies et toutes les religions, l’arbre est un symbole universel de sagesse. Le psychanalyste Carl Jung estimait qu’il est "un moyen pour tous de pouvoir exprimer l’inexprimable". Rêver d’arbre peut comporter plusieurs significations et peut donner des indications sur l’état émotionnel du rêveur.

L’homme prête à l’arbre, ses passions, ses désirs et sa mélancolie, écrivait Baudelaire. Roi du règne végétal, l’arbre est un archétype du monde. Il est le lien entre les mondes souterrains, terrestres et célestes. C’est lui qui unit tous les éléments. Pour les philosophes, l’arbre est aussi un archétype de la vie en elle-même. C’est un symbole présent dans toutes les civilisations, dans leurs religions, dans les différentes mythologies et traditions spirituelles. Il représente l’individu et l’universel, le microcosme et le macrocosme, le féminin et le masculin. Ce n’est pas rare de rêver d’arbre et cette vision est porteur de différents messages.

L’arbre, un moyen pour tous de pouvoir exprimer l’inexprimable

Pour Nietzsche, l’arbre est un symbole de pureté. Il part de l’ombre pour aller vers la lumière : "Il en est de l’homme comme de l’arbre. Plus il veut s’élever vers les hauteurs et la clarté, plus profondément aussi ses racines s’enfoncent dans la terre, dans les ténèbres et l’abîme – dans le mal ?". Fasciné par les arbres, le psychanalyste Carl Jung se demandait pourquoi nous ne prenions pas plus de temps pour aller dans la forêt. "Quelquefois, un arbre vous dit davantage que ce que vous pouvez lire dans des livres". Pour lui, l’arbre est "une donnée instinctive" et "un moyen pour tous de pouvoir exprimer l’inexprimable".

Lorsqu’on visualise un arbre en bonne santé, touffu, avec de belles branches et solidement enraciné dans la terre, c’est le signe que le rêveur est profondément connecté, en phase avec lui-même et ce qui l'entoure, en harmonie avec son passé et il a su faire face aux obstacles. Positive, cette vision permet au rêveur de constater que sa vie est équilibrée, qu'il possède la complémentarité, l’amour, la force, le calme et la sagesse, avançant dans sa vie sans regret. Le psychanalyste estime ainsi que "la condition d'une vie harmonieuse est que l'on s'accepte entièrement et que l'on ne regrette rien, afin que tout soit mis en œuvre pour la croissance de l'arbre".

L’arbre, une figure naturelle de sagesse

L’arbre est aussi un symbole de résilience. Immobile et calme, il croît en étendant ses racines et ses branches sont capables de dépasser les obstacles pour se diriger, naturellement, vers la lumière. Ainsi, si l’arbre est décharné, sans feuilles ou sans fruits, c’est le signe d’un "dessèchement" émotionnel, physique, relationnel ou spirituel, ou d’une vie déséquilibrée. Le rêveur doit chercher à "se nourrir", travailler sur ses relations et sur lui-même. "Pour que nos feuilles puissent atteindre le ciel, nos racines doivent descendre jusqu'en enfer. Sans émotions, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement", écrit C. Jung.

Un arbre déraciné est le signe d’un être en rupture avec son histoire personnelle et sa véritable nature. Les racines sont, en effet, le symbole des attaches familiales et des origines. Le rêveur peut être en proie à des conflits intérieurs et cette vision peut indiquer des liens familiaux brisés. En revanche, rêver d’un arbre dans une forêt est un signe d’un individu entouré qui peut compter sur le soutien de son entourage. En bref, rêver d’un arbre nous donne des indications sur la voie à emprunter pour gagner en sagesse, retrouver sa voie et trouver la maturité.