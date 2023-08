Comprendre mon chat : que signifient ses miaulements ?

Lorsqu'il a faim ou souhaite prendre l'air, quand il veut jouer avec vous ou réclame votre attention, le chat émet des miaulements forts et plus ou moins longs, avec une durée proportionnelle à son empressement. La vocalise peut s'accompagner de signes de tête (le chat montre ce qu'il veut : sa gamelle vide, la porte pour sortir…) et de la recherche de votre regard, pour être sûr que vous ayez bien compris sa demande.

Les miaulements sont plus sourds et doux, accompagnés de ronrons ? Votre chat réclame des caresses et exprime son contentement.