Comprendre mon chien : que signifient ses aboiements ?

Contrairement à l'aboiement d'alerte, le langage de la peur s'exprime par des aboiements successifs, plus longs et plus graves, entrecoupés de brefs silences. Le chien manifeste son inquiétude et prévient son entourage (maîtres, autres chiens de la famille…) du danger imminent.

L'aboiement sonore "kaï-kaï" signifie quant à lui une peur intense face à un ennemi ou la frayeur de recevoir une correction après une bêtise. Le chien montre ainsi sa soumission.