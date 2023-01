Électricité : 300.000 foyers sont-ils privés de courant chaque année ?

Cette estimation fait référence à une proportion de Français en situation de précarité qui subissent les conséquences de factures d’électricité non honorées. À ce titre, les derniers chiffres officiels remontent à l’année 2021, ceux de 2022 n’étant pas encore consolidés. Ils émanent du Médiateur national de l’énergie, cette autorité publique indépendante ayant pour rôle de régler les litiges entre consommateurs et opérateurs du secteur de l'énergie.

Cette année-là, les fournisseurs d’électricité ont procédé à plus de 700.000 interventions pour des impayés, comprenant à la fois des limitations et des interruptions de courant. Au total, "785.096 interventions pour impayés de factures d’énergie ont eu lieu en 2021", dont "448.259 réductions de puissance" et "254.422 interruptions de fourniture ou résiliation". Cela signifie que plus de 250.000 foyers en situation de précarité ont subi des coupures d’électricité, voire l’arrêt net de leur contrat.