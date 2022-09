Compteur Linky : un arrêté du gouvernement prévoit-il des "coupures d'électricité quotidiennes de 11h à 15h30" ?

En résumé, cet arrêté est une mesure de sobriété énergétique. Il n'ouvre pas du tout la voie à des coupures d'électricité inopinée de deux heures. D'ailleurs, si celles-ci venaient à être mises en œuvre, elles le seraient "directement via le réseau électrique moyenne tension et non en fonction de l'équipement des compteurs Linky", souligne Enedis. Tout le monde serait alors concerné.

