Compteurs Linky, relevée des consommations... Enedis alerte sur les fraudes commises en son nom

Face à la recrudescence des tentatives de fraudes, Enedis appelle sa clientèle à se montrer particulièrement prudente. Un numéro de téléphone est mis à disposition en cas de suspicion d'escroquerie.

C'est un phénomène qui ne cesse de gagner du terrain, quel que soit le secteur d'activité. Et celui de l'électricité ne fait pas exception. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, Enedis met ainsi en garde "ses 37,5 millions de clients" contre d'éventuelles "pratiques frauduleuses" dont ils pourraient être victimes. La société est "informée de l’utilisation de son nom et de l’identité de certains de ses collaborateurs à des fins frauduleuses, telles que la réalisation de modifications dangereuses et illégales sur le tableau électrique de ses clients, faussant ainsi leur consommation d’électricité". Des pratiques "pouvant affecter la sécurité des tiers ou de toute personne intervenant sur le réseau électrique" que le groupe "condamne fermement".

Les interventions font toujours l’objet d’un avis de passage ou d’un rendez-vous préalablement convenu Enedis

Dans le détail, le gestionnaire du réseau de distribution électrique en France rappelle qu'il "ne réalise aucun démarchage commercial et ne vend aucun produit ou service qui altéreraient l’intégrité du tableau électrique de ses clients afin de réduire partiellement ou totalement le montant à payer pour l’électricité qu’ils ont consommée".

Par ailleurs, les interventions réalisées par ses techniciens "portent essentiellement sur le branchement électrique, l’installation des compteurs Linky, la relève des consommations électriques, le dépannage électrique à la suite d'une coupure de courant, et la mise en service de contrat d’électricité à la demande des fournisseurs d’énergie". Ces mêmes interventions font "toujours l’objet d’un avis de passage ou d’un rendez-vous préalablement convenu avec le client", souligne cette filiale d'EDF.

Pour limiter le nombre d'actes préjudiciables, Enedis redirige ses usagers vers le site du Ministère de l’Économie et des Finances, qui regorge de conseils et d'informations en la matière. Dans un second temps, en cas de suspicion de fraude, les clients peuvent "alerter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)" ou encore informer l'entreprise au numéro suivant : 09.70.83.19.70.

Pour rappel, les vols d’énergie sont passibles de lourdes sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros d’amende et 10 ans d’emprisonnement. Les individus modifiant illégalement des ouvrages du réseau électrique sont également passibles de poursuites.