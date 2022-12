En quoi consiste un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes, qu'est incité à suivre Adrien Quatennens ?

Sur la page du département du Gard, on peut lire que l'association La Clède proposent aux stagiaires un entretien préalable d’une heure, 5 séances collectives hebdomadaires d’une heure trente ainsi qu'un entretien bilan pour un coût de 200 euros par personne. En Haute-Saône, sur un document récapitulant le plan du département pour lutter contre les violences faites aux femmes entre 2018 et 2020, on lit que les stages se déroulent sur deux jours. A l'aide de supports vidéos et d'échanges, les participants doivent y comprendre les conséquences de leurs actes et ne plus banaliser les violences conjugales.

Sur son site, on comprend que l'association France Victime 82- AVIR organise ses stages ainsi : un entretien préalable individuel avec une psychologue, une journée de regroupement thématique de 6 heures, trois séances de groupe de parole d'1h30 chacune, et un entretien individuel de sortie avec une psychologue pour valider le stage. Une autre association, Dans le genre égales, propose un stage de 4 jours au cours duquel "nous cherchons à libérer la parole sur les violences commises et à faire réaliser aux auteurs la gravité ainsi que les conséquences de leurs actes afin de prévenir la récidive", indique-t-elle.