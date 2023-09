Strasbourg expérimente le congé menstruel dès 2024

"Il y a quelques écueils à éviter. Certaines collectivités traitent le sujet sous l'angle de congés maladie. Mais cela implique de fournir des certificats médicaux. Mais si on ne considère pas cela comme une maladie, ça pose la question de l'égalité des agents devant la loi, d'après l'élu, qui espère un dispositif "stabilisé" au cours de l'année prochaine. En mars, la ville de Saint-Ouen a instauré ce droit pour toutes ses agentes municipales et dans la foulée, l'université d'Angers est devenue la première faculté à accorder un congé menstruel à ses étudiantes, à raison de dix jours par an et sans certificat médical.

Ce n'est pas la seule expérimentation que veut lancer Strasbourg puisque la semaine de quatre jours, restant à 35 heures, va être proposé à quelque 7000 agents publics. Un réaménagement du temps de travail sur la base du volontariat et ne pouvant convenir à l'ensemble des salariés, prévient Valentin Rabot vice-président de l'Eurométropole en charge du personnel, à France Bleu : "Une semaine de 35 heures sur 4 jours, c'est 8h45 par jour, et ce n'est pas forcément compatible pour des personnes avec des enfants notamment".