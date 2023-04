Congé menstruel : une proposition de loi bientôt déposée à l'Assemblée

"C'est le bon moment pour faire cette proposition de loi en France, l'intérêt pour le sujet est très fort, la population est prête", estime la députée PS Fatiha Keloua Hachi. Elle fait savoir qu'elle qui souhaite déposer un texte relatif à cette question "le plus vite possible". Une position qui tranche avec celle d'une organisation patronale comme le Medef. Cette dernière se montre opposée au congé menstruel, elle soutient que cette mesure "renverrait l'image que les femmes ne peuvent pas occuper les mêmes postes que les hommes". Des associations féministes mettent de leur côté en garde contre un possible retour de bâton, qui se traduirait négativement pour les femmes sur le marché du travail, en générant de possibles discriminations à l'embauche.

Quelle sera la position de la majorité si une telle proposition de loi est soumise à l'Assemblée ? Sans se prononcer sur un soutien ou non du gouvernement à un texte portant sur le congé menstruel, la ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes a souligné auprès de l'AFP que "la santé des femmes est restée longtemps taboue et ignorée". Dans ce contexte, a ajouté Isabelle Rome, "il est impératif qu'elle ne soit plus jamais ni une source de précarité, ni un frein à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle".