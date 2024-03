Connaissez-vous ces astuces pour ne pas se faire voler son chien ?

Chaque année en France, des centaines de chiens sont volés au nez et à la barbe de leur propriétaire. S'il est difficile de lutter contre ces actes délictuels, on peut renforcer la sécurité autour de son animal de compagnie. Différentes astuces permettent ainsi de réduire les risques de vol de chien ou d'aider à le retrouver.

On connaît tous une histoire de chien disparu mystérieusement ou volé franchement sous les yeux de son maître. C'est donc une crainte légitime pour tous les propriétaires de chiens, car nos toutous ne semblent vraiment à l'abri nulle part. Afin de vous rassurer et de contribuer aux recherches de l'animal le cas échéant, voici plusieurs astuces contre le vol de chien.

Pourquoi faire identifier son chien est utile en cas de vol ?

L'identification du chien est obligatoire en France. Réalisée sur le registre national de l'I-CAD, elle permet d'associer un animal à son propriétaire et de prouver l'identité de ce dernier si le chien est volé. À la lecture de la puce électronique, les forces de l'ordre peuvent donc identifier un animal retrouvé chez le voleur (ou lever le doute). En outre, le fichier est élaboré pour enregistrer les déclarations de vol ou de perte de l'animal et sert de suivi des populations de carnivores domestiques. En 2022, l'I-CAD a ainsi enregistré 459 déclarations de vol de chien (358 en 2021, soit une augmentation significative de 21 %). Bien que fortement recommandée, la déclaration de vol sur l'I-CAD ne saurait se substituer à la plainte auprès de la police ou de la gendarmerie, nécessaire pour déclencher une enquête.

Faire stériliser son chien pour réduire sa valeur marchande

Les voleurs de chiens sont principalement intéressés par leur valeur pécuniaire, car les plus rares se vendent à prix d'or sur les marchés parallèles. Un chien de race peut ainsi rapporter des milliers d'euros, d'autant plus s'il est en mesure de se reproduire et d'accroître le magot par sa descendance. Un chien castré ou une chienne stérilisée présentera donc un intérêt moindre et sera moins susceptible d'attiser la convoitise d'un voleur. Le risque doit en valoir la chandelle, car n'oublions pas que le vol d'un animal de compagnie est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (Article 311-3 du Code pénal), voire de cinq ans de prison et 75 000 € d'amende "lorsqu'il est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux" (Article 311-4 du Code pénal).

Ne pas laisser son chien sans surveillance

Devant un magasin le temps d'une course, au parc pendant que vous scrollez sur votre smartphone, en promenade durant la cueillette des champignons, les petits moments d'inattention sont parfaits pour les voleurs. Il suffit de quelques instants pour "dognapper" votre compagnon à quatre pattes. Ainsi, que ce soit en sortie ou simplement dans le jardin directement accessible depuis la voie publique, gardez toujours un œil sur votre toutou !

Éviter les signes ostentatoires sur votre chien

Votre chien arbore une belle médaille avec son nom écrit en lettres d'or ? C'est très pratique pour les voleurs qui n'ont plus qu'à l'attirer en l'appelant ! Même s'il ne les connaît pas, votre toutou sera plus enclin à s'approcher sans méfiance de quelqu'un qui connaît son nom.

Apprendre au chien à n'obéir qu'à ses maîtres

Entre autres conseils donnés aux maîtres de chiens de garde, il est important d'apprendre à son compagnon à quatre pattes à refuser toute nourriture et à se méfier des étrangers. On peut l'appliquer à tous les chiens. Ainsi, il sera moins tenté de suivre un inconnu, même très gentil, et pourra donner l'alerte. Vous pouvez aussi lui apprendre à aboyer sur commande. Cela peut être utile aux forces de l'ordre qui auraient défini un périmètre de recherche suite au vol.

Varier les circuits de promenade avec votre chien

Les vols de chiens sont parfois spontanés et d'autres fois prémédités. Le voleur repère alors un chien avec un potentiel pécunier, observe vos allers et venues et détermine le meilleur moment pour procéder à l'enlèvement. Votre promenade du soir dans une rue presque déserte est l'un de ces bons moments. Évitez les risques de la routine en changeant irrégulièrement votre circuit de balade, surtout si vous vous sentez épié (dans ce cas, pensez à en avertir les forces de l'ordre et à ne plus vous promener seul).