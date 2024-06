L’animal totem est la forme incarnée de votre guide spirituel. Emblème fort dans les cultures anciennes à travers le monde, il était vénéré comme une divinité. Tigre, lion, abeille, les animaux totems sont nombreux et ils n’ont pas la même signification.

Dans les anciennes civilisations, notamment dans les cultures autochtones d’Amérique, l’animal totem était un considéré comme des divinités vénérées. Cet être spirituel se retrouve dans d’autres cultures, notamment en Afrique, en Asie, mais aussi en Europe.

Qu’est-ce qu’un animal totem ?

Dans les cultures amérindiennes et africaines, l’animal totem est un symbole sacré. Selon les traditions chamaniques, chaque clan, famille et individu possède un animal totem. Il s’agirait d’un esprit protecteur qui agit comme un guide au quotidien. Chaque être humain est lié à l’esprit d’un animal, et ce, tout au long de sa vie. Notre animal totem serait celui qui possède des traits de caractère, des qualités, des attributs et des points communs avec nous. Dans les traditions anciennes, les animaux totems seraient un guide spirituel et un protecteur qui peut aider à prendre une décision, éclaircir sur un choix à prendre ou résoudre des problèmes personnels.

Quels sont les animaux totems ?

Il existe de nombreux animaux totems dans les différentes cultures anciennes, que ce soit en Amérique du Sud, au Canada, en Mongolie, en Grèce Antique ou encore en Afrique. On retrouve ainsi des animaux terrestres, aussi bien félins que canidés ou cervidés. Les insectes, les oiseaux et les mammifères marins peuvent aussi être des animaux totems. Chacun de ces êtres est associé à des caractères bien précis. Le loup est le symbole de la réussite, il est associé au pouvoir intuitif. Le tigre et le lion sont associés à la puissance et à la vitalité. L’aigle est le symbole de la voyance et de la liberté, quant à l’abeille, c’est le symbole de la productivité, de l’organisation et de la créativité.

Comment connaître son animal totem ?

Dans la culture amérindienne ou la pratique chamanique, on estime que c’est l’animal totem qui nous trouve et non le contraire. Aussi, dans ces traditions, il est conseillé de prêter attention aux signes du quotidien ou aux rêves. Est-ce que vous rêvez de manière récurrente d’un animal en particulier ? Il peut aussi se manifester lors des exercices de méditation, car lorsque l’on entre dans cet état méditatif, l’esprit est non seulement apaisé, mais il est aussi plus ouvert. Enfin, votre animal totem peut aussi se retrouver dans des petits signes de quotidien sous la forme d’objet ou de représentation. Autrement dit, il faut ouvrir les yeux et ouvrir son esprit.