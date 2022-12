Le redémarrage de deux réacteurs nucléaires encore retardé

Ce sont des travaux qui interviennent au moment le moins opportun. Vendredi 16 décembre, EDF a annoncé le retard dans les travaux de deux de ses réacteurs nucléaires, qui ne redémarreront pas avant la fin de l'hiver comme c'était prévu. Après les nouvelles annonces de réparations, les réacteurs Golfech 1 (Tarn-et-Garonne) et Penly 2 (Seine-Maritime) ne pourront reprendre du service que le 11 juin, tandis qu'ils étaient attendus respectivement pour le 18 février et le 29 janvier. EDF avait déjà annoncé deux autres retards, avec notamment la remise en service de Penly 1 le 20 mars, deux mois plus tard que prévu.