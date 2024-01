Ces erreurs que vous devez éviter lors de la déclaration d'un accident de la route

Dans le stress de l’accident, vous pouvez être amené à mal remplir votre constat. Vous n’êtes pas obligé de signer votre déclaration si vous ne trouvez pas de terrain d’entente avec la partie adverse. Le délai pour envoyer votre constat à votre assurance est de cinq jours.

Après un accident de voiture, vient une autre partie pénible : faire un constat. Dans le stress, il peut vous arriver de mal remplir votre déclaration, même si vous pensiez être suffisamment concentré pour cocher des cases et remplir vos coordonnées. Voici donc le top 5 des erreurs à absolument éviter lorsque vous remplissez un constat.

Ne pas cocher la case "blessé"

Sachez que si vous ne mentionnez pas être blessé sur le constat, cela ne fait que limiter votre réclamation d’indemnisation. Votre assureur ne prendra alors en compte que les dommages matériels de votre véhicule. Surtout que certaines blessures peuvent se manifester des heures, voire des jours après l’accident. En 2022, 237 000 personnes ont été blessées lors d’un accident de la route, selon la Sécurité routière.

Alors même si vous vous sentez bien et que vous pensez ne pas ressortir du choc avec des séquelles, cochez toujours la case "blessé". Cela ne signifie pas que vous affirmez être blessé sur l’instant T, mais ouvrira surtout la voie vers une indemnisation pour des blessures qui pourraient se manifester plus tard.

Dessiner un croquis non conforme

Bien qu’elle soit optionnelle, l’étape "croquis de l’accident au moment du choc" est essentielle pour la bonne compréhension de l'accident. Le dessin doit refléter de manière précise la position et le sens de circulation de chacun des véhicules au moment du choc. Mais rassurez-vous : personne ne vous demandera de faire des croquis à la perfection. Cependant, ne tentez pas de faire de l’art abstrait. Pour faire un dessin conforme aux attentes des assureurs, privilégiez des lignes droites, des axes précis comme une ligne continue ou discontinue et des panneaux de signalisation nommés en toutes lettres.

Signer sans être d’accord

Après avoir rempli votre déclaration ainsi que vos coordonnées, n’oubliez pas de vous relire attentivement, et de lire les informations inscrites par la partie adverse. Bien évidemment, les deux versions doivent être concordantes. En cas de désaccord, refaites un point complet avec lui. Aussi, si vous n’êtes pas d’accord avec la cohérence des informations renseignées par l’autre conducteur, comme un potentiel excès de vitesse ou un débordement de voie, ajoutez vos commentaires dans la case "observations". Mais attention : vous n’êtes pas obligés de signer le constat si vous ne trouvez pas de terrain d’entente. C’est le principe même du constat "à l’amiable".

À savoir que refuser de signer le constat amiable ne constitue pas un délit de fuite. En cas de refus de la partie adverse, vous devez relever le numéro d'immatriculation et le modèle de son véhicule. Si possible, essayez de prendre des photos et d'obtenir des témoignages de personnes ayant assisté à l'accident ainsi que leurs coordonnées (excepté votre passager). Vous devez par la suite envoyer le constat à votre compagnie d'assurance, avec uniquement vos coordonnées et les coordonnées des témoins éventuels.

Modifier le constat une fois signé

Il est primordial de savoir qu’une fois signé, votre constat ne peut plus être modifié. Chaque conducteur doit transmettre un exemplaire identique à son assureur. Si l’un d’eux s’amuse à modifier le formulaire avant de l’envoyer à sa compagnie d’assurance, la procédure sera retardée.

Ne pas envoyer le constat dans les temps

Une fois l’accident passé, vous avez un délai à respecter pour envoyer votre déclaration à votre assurance. Si vous n’êtes pas dans les temps, votre demande d’indemnisation peut être refusée. Le délai de déclaration d’un accident de voiture est de cinq jours ouvrés. Il existe des exceptions à ce délai, comme en cas de vol de véhicule, où le délai est de deux jours ouvrés.