Faisant fi de l’adage "qui se ressemble s’assemble", le contra-dating invite les célibataires à élargir leur domaine de prospection pour trouver l’amour. Persuadés que les opposés s’attirent, les partisans de cette tendance sortent volontiers de leur zone de confort en renonçant à certains critères. Pour ne plus tomber dans les mêmes schémas amoureux, il convient d’être plus audacieux lors de ses recherches, notamment sur les sites de rencontre.

Seriez-vous prêt à vous mettre en couple avec une personne qui ne partage pas les mêmes idées que vous ? Selon un sondage Ifop réalisé en 2023, les Français accordent beaucoup d’importance aux points communs : environ 70 % des célibataires déclarent avoir envie d’aller plus loin avec quelqu’un qui partage les mêmes convictions sur les questions politiques ou de société. Peut-être ne connaissent-ils pas encore le contra-dating, un concept inventé en 2023 par le site de rencontres britannique Plenty of fish. À contre-courant des pratiques habituelles, il offre aux célibataires une nouvelle chance de rencontrer l’âme sœur.

Le principe du contra-dating

Consciemment ou non, on est plus souvent attiré par un type de personne. La recherche peut s’orienter vers des critères physiques ou comportementaux. Selon une étude australienne réalisée en 2023 par l’Université de Queensland, nous tombons plus facilement amoureux d’une personne avec qui nous partageons des traits physiques. Une étude américaine publiée la même année enfonce le clou. Des chercheurs de l’Université du Colorado ont analysé des données couvrant plus de 100 ans et incluant des millions de couples. Sur plus de 130 traits examinés (opinion politique, religieuse, niveau d’éducation…) environ 90 % étaient similaires entre les partenaires.

Le principe du contra-dating est simple. Il prend le contre-pied de ce que l’on a l’habitude de faire. L’idée est de choisir quelqu’un que l’on aurait écarté de prime abord. Cette nouvelle manière de considérer les relations amoureuses permet d’augmenter les chances de trouver l’âme sœur. Il n’est pas question de renoncer à l’ensemble de ses critères. Certains éléments se révèlent non négociables et ne peuvent pas faire l’objet de compromis. Mais il convient de sortir des sentiers battus en laissant une chance de se laisser surprendre.

Comment essayer le contra-dating pour rompre avec le célibat ?

Mais dans la pratique, comment peut-on s’y prendre ? Pour éviter les répétitions dans votre vie amoureuse, l’idée est de pratiquer de nouvelles activités. Par exemple, s’inscrire à un groupe de randonnées ou à un atelier de poterie permet de faire de nouvelles rencontres. On peut aussi fréquenter de nouveaux endroits (salle de sport, bar, cours de yoga…).

Selon le même sondage Ifop, 52 % des célibataires considèrent que les sites et applications de rencontre sont des lieux de rencontre comme les autres. Si vous utilisez ces canaux, modifiez vos critères de recherche afin d’élargir les possibilités. Pour ceux qui ont l’habitude de fréquenter des hommes musclés qui apprécient le foot et le rugby, pourquoi ne pas s’ouvrir à d’autres horizons en recherchant quelqu’un qui préfère la cuisine ou le cinéma aux sports ?