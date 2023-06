Contrôle technique des deux-roues : les défaillances ne causent-elles que 1% des accidents mortels ?

Du côté d'associations comme la Fédération française des motards en colère (FFMC), on se réfère à un rapport dit "MAIDS" (pour "Major Accidents In Depth Study") datant... de 2009. Il s'agirait selon la FFMC de l'un des seuls "organismes vraiment indépendants" à s'être penché sur la question, et il met en avant que moins d'un accident sur 100 est lié à n défaut d'entretien. Outre le fait que ce rapport soit désormais très ancien, il ne concernait pas uniquement la France, englobant cinq pays différents à travers l'UE.

Des données plus récentes sont disponibles, analysées par un organisme indépendant. À travers deux rapports successifs présentés en 2020 et 2021, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a proposé une étude approfondie des "facteurs d’accidents mortels en 2015". Avec, à chaque fois, un gros plan sur les deux-roues motorisés.