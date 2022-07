Contrôle technique des deux-roues : reporté, suspendu, réhabilité, abrogé... où en est-on ?

Mais là encore, les dispositions du Conseil d'État n'obligent pas l'État à suivre ces recommandations. Pourtant, les décisions sont "limpides", estime Me Camille Mialot, l’avocat des associations Respire, Ras le Scoot et Paris sans voiture. Selon elle, "le gouvernement doit mettre en œuvre le contrôle technique immédiatement pour se conformer au droit européen. Les atermoiements et revirements du gouvernement ne sont plus de mise."

Les associations ont dénoncé une reculade nocive pour la qualité de l'air mais aussi la sécurité et les nuisances sonores. Respire et Ras le Scoot ont donc annoncé qu'elles allaient déposer un recours contre l'abrogation pure et simple par le gouvernement du contrôle technique. Le feuilleton politico-juridique du contrôle technique n'a donc pas encore atteint son dernier acte.