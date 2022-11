Contrôle technique : les motards en colère manifestent dans toute la France

Les rassemblements doivent avoir lieu dans de nombreuses villes françaises, recensés sur le site motomag.com. Les motards parisiens et franciliens se réuniront dimanche 27 novembre avenue Foch, à 14 heures. D'autres se rassemblent dans des communes pour ensuite rejoindre les grandes villes : dans les Alpes-Maritimes, le départ se fait de Cannes pour rejoindre Nice.

Plusieurs centaines de motards ont déjà défilé ce samedi dans plusieurs villes françaises comme Toulouse, Lille, Bordeaux ou Rennes. À Toulouse, un cortège composé de 900 véhicules, selon les chiffres de la préfecture de Haute-Garonne, s'est réuni à l'appel de plusieurs fédérations de motards de la région, avant d'emprunter l'A64, baptisée la "Pyrénéenne", pour ensuite se diriger vers le périphérique à faible allure en faisant vrombir leurs moteurs.

À Bordeaux, 850 motos ont défilé en ville selon la préfecture, certaines arborant une affichette "Non au contrôle technique" et "je contrôle, tu contrôles, ils s'enrichissent", tandis qu'à Lille, ils étaient 650, selon une source policière, à s'être rassemblés vers 15 heures place de la République, près de la préfecture. À Rennes, 350 à 400 motards se sont rassemblés devant la préfecture d'Ille-et-Vilaine en début d'après-midi, venus également des départements voisins du Morbihan et des Côtes d'Armor.