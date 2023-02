Aéroports : bientôt plus besoin de sortir les liquides et appareils électroniques lors des contrôles ?

Pour bon nombre de voyageurs, c'est sans doute l'étape la plus irritante au moment de prendre l'avion. Le contrôle de sécurité des bagages cabine devrait être facilité d'ici 2024 dans les aéroports espagnols, mettant ainsi fin aux files d'attente souvent interminables qui en découlent actuellement.

À cette échéance, l'obligation de sortir tous ses appareils électroniques et placer ses liquides, crèmes et autres substances de 100 ml maximum dans un sac, sera en effet abolie à Madrid-Barajas et à Barcelone-El Prat a annoncé ce lundi le journal El País, citant le gestionnaire des aéroports espagnols, l’Aena.