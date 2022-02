"Convoi de la liberté" : 30 véhicules interceptés par la police à Bruxelles

Ils seront ardemment repoussés. Les forces de l'ordre belge ont empêché, lundi 14 février, une trentaine de véhicules, faisant partie des "convois de la liberté", de rejoindre Bruxelles. "Pour l'instant, on a repéré 4-500 véhicules [...], voitures, camping-cars, petites camionnettes. Une trentaine ont été bloqués et les autres se sont un peu évaporés dans la nature", a déclaré Philippe Close, bourgmestre (maire) de la capitale belge, sur les ondes de la RTBF. Selon lui, en début de matinée, les véhicules concernés ont rejoint le parking C, une aire de stationnement en périphérie de Bruxelles vers laquelle la police a décidé d'orienter les manifestants. De là il sera possible de "négocier avec la police un parcours à pied" mais "il s'agit de ne pas prendre en otage la capitale" belge, a averti l'élu.