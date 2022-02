"Convoi de la liberté" : 5 questions sur le mouvement qui débarque à Paris

Comme pour le mouvement des Gilets jaunes, il est impossible de classer sous une unique étiquette tous les participants à cette mobilisation. Toutes les classes d'âges et tous les bords politiques sont représentés."Tant pis pour l'agglomérat d'opinions diverses, en apparence contre-nature. On n'est jamais trop nombreux pour atteindre nos objectifs", affirme ainsi à l'AFP Sand, "militante du quotidien" qui "navigue entre plusieurs causes".

Pour Paul Larrouturou, reporter pour LCI, qui a rencontré les manifestants du convoi niçois, "trois grands groupes" se dégagent parmi les personnes rencontrées sur place. "Le premier tiers, ce sont des personnes plongées dans la pauvreté et la misère sociale, d'ailleurs beaucoup d'entre eux n'ont pas l'argent pour monter à Paris, entre les péages et les pleins d'essence", rapporte-t-il. Selon lui, les antipass-antivax représenteraient un autre tiers des participants. "Et enfin, parmi des antipass qu'on a interrogés, on reconnait chez beaucoup le discours complotiste qui se répand souvent chez les personnes âgées, instruites, qui ont lu des choses auxquelles elles croient fermement", ajoute-t-il.