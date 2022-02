"Convoi de la liberté" en France : plongée dans le mouvement inspiré par les camionneurs canadiens

Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de colère face à la hausse des prix ou des taxes. Les raisons sont plus nombreuses. À travers ses prises de parole, Rémi Monde met en avant des revendications à l'image du mouvement : hétéroclites. Celui qui est devenu porte-voix du "Convoi" appelle ainsi à rétablir la "souveraineté du peuple français", avec des mesures comme l'instauration du fameux "référendum d’initiative citoyenne", longtemps demandé par les Gilets jaunes. Mais il veut aussi faire de la "cause nationale prioritaire" le retour de "l'État de droit", prétendument "mis à terre par les mesures de restrictions liberticides du gouvernement actuel". Même s'il s'en défend, celui qui affirme militer depuis les Nuits Debout à Paris affiche sur ses réseaux sociaux des publications opposées à la vaccination et la lutte contre le Covid-19. Promotion de Didier Raoult et de Louis Fouché, partage du documentaire Hold Up et opposition à la "tyrannie mondiale", il coche toutes les cases du complotisme.