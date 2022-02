"Convoi de la liberté" en France : y aura-t-il des camionneurs, comme au Canada ?

Quant aux camionneurs, "seuls quelques routiers s'y associent à titre individuel", relève ainsi la note. Cette dernière souligne en particulier que les contraintes sanitaires "paraissent moins contraignantes au sein de l'Union Européenne qu'en Amérique du Nord". "Depuis la France, vous pouvez aller dans tous les pays européens, sans obligation d’être vacciné, et les employeurs ne l'imposent pas pour le moment", explique Christophe Denizot, secrétaire général de la Fédération SUD-Solidaires des transports routiers, contacté par TF1info.

Il confirme que son organisation syndicale ne soutient pas le mouvement, et estime peu de camionneurs s'y rallieront. D'autant que la plupart des routiers français, contrairement aux Canadiens, travaillent en tant que salariés et non en indépendants. "Les protestataires se font rêver avec un mouvement au Canada qui n’aura pas lieu en France", prédit-il. Il relève toutefois une colère très forte dans les rangs des conducteurs : "L'augmentation des prix est un sérieux problème".

Ainsi, les rares routiers qui rejoignent le mouvement le font davantage pour dénoncer la flambée des coûts du carburant et la hausse du prix au péage que la politique sanitaire, relèvent les renseignements. Mais ils "n'entendent pas faire cause commune avec un mouvement dont les revendications reposent davantage sur la remise en cause de mesures sanitaires", tempèrent-ils.