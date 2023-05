Un prof d'anglais brûle leurs copies du bac : ce qui attend les élèves dont les examens sont partis en fumée

Le lycée professionnel en question est un établissement préparant au baccalauréat professionnel du secteur tertiaire administratif et commercial. Les jeunes présents au moment des faits "ont été choqués par l’attitude de cet enseignant, et les équipes pédagogiques ont été tout autant scandalisées", a encore indiqué le rectorat à l'AFP. Et de poursuivre : "Personne ne s'est donc solidarisé avec cet enseignant qui a fini par quitter les lieux avant d'être interpellé par la police".