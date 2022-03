Covid-19 : "La 5e vague n'est pas terminée", alerte le Conseil scientifique

Face à la crainte de "la banalisation", le Conseil scientifique préconise "d'insister sur l'importance de la conservation des mesures de protection chez les plus âgés, fragiles, et immunodéprimés". "Il s'agit entre autres de la vaccination, du port du masque, notamment dans les lieux fermés, de l'aération des locaux (purification de l'air dans les locaux fermés), et de l'hygiène des mains", précise-t-il dans ses propositions à rappeler à la population. "Ces mesures doivent pouvoir être conservées à titre individuel, pour ceux qui le souhaitent, pour se protéger ou protéger les plus fragiles, sans ostracisation."

Les experts appellent à "accélérer la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec facteur de risque médical". Seuls 20% d'entre eux sont vaccinés. Pour les publics soumis à l'immunosénescence, c'est-à-dire une perte progressive de l'immunité avec le temps, les scientifiques recommandent la mise en place d'une 4e dose vaccinale. Cela concerne les résidents d'Ehpad et les patients âgés de plus de 80 ans, avec un possible élargissement aux plus de 65 ans, "en particulier ceux avec des facteurs de risque". En revanche, "pour les populations plus jeunes, non à risque, une 4e dose de vaccin n'est pas indiquée".

Pour les patients infectés à risque de développer une forme sévère, le Conseil scientifique recommande de "faciliter l'accès précoce au traitement oral par le Paxlovid", même pour les individus vaccinés. "Ce traitement reste mal identifié des médecins et des patients, et sa prescription doit être simplifiée", estime le groupe de scientifiques chargé d'aiguiller le gouvernement.