Coronavirus : les rassemblements de plus de 100 personnes interdits, annonce Edouard Philippe sur TF1

Face à la pandémie de coronavirus, la France durcit peu à peu ses mesures. Après les nombreuses annonces d'Emmanuel Macron jeudi soir, qui comportaient notamment la fermeture des crèches et des établissements scolaires, Edouard Philippe a annoncé de nouvelles restrictions vendredi.

Invité du 13H de TF1, le Premier ministre a annoncé que les rassemblements de plus de 100 personnes allaient être interdits sur l'ensemble du territoire, alors que la restriction s'appliquait jusqu'ici aux rassemblements de plus de 1000 personnes. "J'ai consulté le comité scientifique, et nous allons faire passer la limite aux rassemblements de 100 personnes pour ralentir le virus sur tout le territoire national", a-t-il indiqué.

"Notre objectif", a-t-il poursuivi, "n'est pas de créer la psychose mais de bien expliquer aux Français que nous faisons en sorte de ralentir la circulation du virus".