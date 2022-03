Covid-19 : l'épidémie repart en Martinique après le carnaval, la levée des restrictions retardée

"Cette reprise massive des contaminations s'inscrit dans un contexte d'activités festives et en premier lieu le carnaval", a insisté l'ARS en début de semaine. Du 27 février au 2 mars, comme d'accoutumée à cette période de l'année, des festivités ont en effet animé l'île. "On danse, on chante, on se lâche, dans les rues comme en soirée", explique au Parisien Anne Criquet-Hayot, présidente de l’Union régionale des médecins libéraux (URML) en Martinique. "Pas étonnée" par ce rebond, elle décrit des scènes de liesse sans le moindre geste barrière ni distanciation physique.

Dans ce contexte, le recours aux tests bondit. Si la tension sur le secteur hospitalier reste constante pour l'heure, le nombre de passages aux urgences pour Covid-19 est lui en augmentation. La reprise pourrait très vite se faire ressentir dans les services de réanimation, alors que moins d'une personne sur deux est vaccinée sur le territoire ultramarin.