Restrictions d’entrée aux Etats-Unis : galère et grand flou pour les Français qui ont dû renoncer à leur voyage

Comme beaucoup de Français qui comptaient se rendre en vacances aux Etats-Unis, il avait également prévu d’aller voir un match de basket américain sur place. La NBA a décidé de suspendre sa saison et beaucoup attendent encore de connaître les modalités de remboursement. "On n’a aucune information pour le moment", explique Adrien, qui préparait une virée entre amis et doit déjà se débattre avec les demandes de remboursement. "Mais vu que ce sont eux qui ont annulé, ça devrait être rapide. On croise les doigts", évoque un autre fan de la balle orange.

Maverick, lui, fait partie de ceux pour qui la situation s’est rapidement réglée : "Je devais y aller d’ici deux semaines, mais tout tombe à l’eau. On a déjà eu le remboursement intégral de la part d’Air France ainsi que de Airbnb." Et il y a ceux qui ont été prévoyants. "J’ai un ami français naturalisé américain qui était chez sa mère à Calais", raconte Elsa. "Il vient de sauter dans un avion à Heathrow après avoir pris l’Eurostar pour rentrer chez lui avec cinq jours d’avance. Il avait peur de ne plus avoir de vol la semaine prochaine." D'autres s'inquiètent pour leurs proches : "Ma mère devait venir garder notre fille pour deux semaines. Je ne sais pas si elle va pouvoir et comment on va s'organiser", s'inquiète cette Franco-Américaine vivant à New York. Nombreux expatriés vivant ou travaillant en Europe espéraient trouver un vol à temps pour rentrer avant l'application des restrictions.