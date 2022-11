Corrida : quand 6 taureaux sont tués dans l'arène, en compte-t-on "150 autres qui vivent" ?

Combien d'animaux prennent finalement part aux corridas ? "Le but serait qu'ils finissent tous dans l'arène", assure Patrick Laugier. Mais c'est en pratique loin d'être le cas : "On va en sortir 25 ou 30 sur 100", estime l'éleveur, soit une proportion supérieure à celle évoquée par le torero Rafi Raucoule. Sur son site, l'AEFTC partage quant à elle des chiffres moins importants : "On considère qu'environ 10 % des animaux d'un élevage seront présenté en arène", peut-on lire, "le reste étant destiné à connaître d'autres circuits dont celui de l'abattage pour fabriquer des produits de boucherie et de charcuterie, d'où l'intérêt d'avoir pu obtenir en 1996 un classement A.O.C. de la viande taureau de Camargue."

Il arrive, dans de très rares cas, qu'un taureau soit gracié à l'issue d'une corrida. Il s'agit d'une marque de reconnaissance accordée à des animaux qui se seront particulièrement distingués dans l'arène. Les taureaux adultes qui n'ont pas été sélectionnés pour des spectacles de tauromachie, de leur côté, ne finissent pas leur vie à pâturer dans les vastes étendues des élevages. L'essentiel de bêtes est en effet conduit "à l'abattoir", note Patrick Laugier. L'éleveur n'en retire alors qu'un prix modique, "1 à 2 euros le kilo" explique-t-il.

Pour l'ancien président de l'AEFTC, l'élevage de taureaux de combat est rarement une activité rentable. Si une partie des éleveurs en vivent, d'autres poursuivent cette activité par passion et se diversifient pour gagner leur vie. Le fait que les animaux ne finissant pas dans l'arène soient abattus lui apparaît assez inéluctable : en effet, il fait remarquer que les taureaux de combat ont été conçus pour cette activité et manifestent lorsqu'ils grandissent une agressivité considérable. Y compris entre congénères : "Si vous laissez 50 taureaux adultes dans un champ, vous les retrouverez morts au bout de six mois ou un an", souffle-t-il. Des animaux "conditionnés", tels qu'il les décrit, "qui vous foncent dessus alors qu'ils sont encore des veaux" et qui s'entretueraient à coup sûr.