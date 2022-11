Que représente vraiment la corrida en France ?

La corrida est considérée comme une exception culturelle dans le droit français. Cette tradition importée d'Espagne au XIXe siècle a été assimilée à un acte de cruauté dans le Code pénal, mais a été autorisée en vertu de l'article 521-1 qui prévoit un régime d'exception pour les "traditions locales ininterrompues".

Si historiquement, il n'y a pas de limite géographique concernant son autorisation, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu en avril 200 a clarifié les zones dans lesquelles elle peut se pratiquer : "Entre le pays d'Arles et le Pays basque, entre garrigues et Méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Gascogne Landes et Pays basque". Ainsi, la corrida est autorisée dans trois régions : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Le milieu est largement soutenu par la pérennité des ferias dans le sud de la France. Celles de Bayonne et Dax accueillent en effet autour d'un million de visiteurs. D'importantes fêtes sont également organisées à Nîmes, Arles, Mont-de-Marsan, Vic-Fezensac et Béziers et sont l'occasion d'organiser des corridas.