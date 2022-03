Corse : à quoi ressemble le statut d’autonomie dans les collectivités d’Outre-mer ?

Si certains continuent d'utiliser l'expression "DOM-TOM" – laquelle permettait de distinguer les départements d'outre-mer (DOM) et les territoires d'outre-mer (TOM) -, celle-ci n'a désormais plus aucune réalité juridique. Depuis la révision constitutionnelle de 2003, il existe en effet deux régimes législatifs : le régime de l'identité législative (article 73 de la Constitution), lequel concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Puis le régime de spécialité législative et d'autonomie (article 74 de la Constitution), qui englobe quant à lui Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Autre spécificité : celle de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises. Il s'agit là d'un "statut particulier".