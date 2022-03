Corse : cinq minutes pour comprendre le statut particulier de l'île

Les nationalistes corses, divisés entre autonomistes et indépendantistes et au pouvoir dans l'île depuis 2015, ont d'ores et déjà établi leurs revendications. Ils demandent un "statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice", construit autour de quatre priorités : le pouvoir législatif et fiscal, la co-officialité de la langue corse au côté du français, l'achat de biens immobiliers réservé aux seuls résidents et l'amnistie de ceux qu'ils considèrent comme des "prisonniers politiques".