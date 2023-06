Corse : "Trop dangereux", l'accès au canyon de la Purcaraccia est désormais restreint

La "zone de baignade est localisée au sommet d’une cascade exiguë et glissante" et un "défaut d’information sur les difficultés d’accès et sur les risques encourus rendent la zone particulièrement accidentogène", soulignent les services de l'État. "En 2021, deux personnes y ont perdu la vie et en avril 2022, un homme y est mort en chutant de la cascade", précise la préfecture, ajoutant que "le début de saison touristique 2022 a vu une recrudescence significative du nombre d’accidents de randonneurs et baigneurs".

En conséquence, la préfecture de Corse-du-Sud a pris la décision de limiter son accès aux "seuls groupes ou visiteurs accompagnés d’un professionnel et aux pratiquants fédéraux licenciés au sein d'une des fédérations sportives agréées par le ministère des Sports". À la suite des accidents mortels, une limite d'accès aux groupes encadrés avait déjà été mis en place en août 2021 et à l'été 2022. Image de carte postale de la beauté sauvage de la Corse, le site a vu sa fréquentation monter en flèche ces quatre dernières années, boostée par les photos de rêve postées sur les réseaux sociaux.