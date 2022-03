Corse : qu'est-ce que le FLNC, qui menace de reprendre les armes ?

En 1989, une scission donne naissance à l'Accolta Naziunale Corsa (ANC), de Pierre Poggioli. Sa branche armée est Resistenza.

Un an après, les partisans d'un dialogue avec l'État suspendent leurs actions "militaires" et fondent le FLNC-Canal habituel. Il se dissout en 1997. Les "durs" continuent le combat au sein du FLNC-Canal historique. De 1993 à 1999, une vingtaine de militants tombent sous les balles de leurs rivaux, jusqu'au pacte de non-agression "du Fiumorbu", en juillet 1999.

De nombreux "FLNC" ont été créés. Principalement, le FLNC-Union des Combattants (FLNC-UC), de Charles Pieri, en 2000, héritier du Canal historique, et le FLNC dit "du 22 octobre", formé en 2002 par des dissidents du FLNC-UC et d'anciens du Canal habituel. C'est une surenchère d'attentats jusqu'en 2007 contre l'"État colonial français". En février 2009, est formalisée sous le nom de "Corsica Libera" l'union des indépendantistes légaux, qui refuse la bétonisation des côtes.

Les clandestins s'unissent aussi en août 2009, et la nouvelle union présentée par des hommes encagoulés signe "FLNC". En 2012, le FLNC revendique plusieurs vagues d'attentats contre des résidences secondaires et une série d'actions contre des enseignes de la grande distribution, parmi lesquelles Leclerc, Géant Casino et Décathlon. Selon le Front, ces actions s'inscrivent "dans le droit fil des luttes sociales et syndicales (...) face aux relais multiples du colonialisme français en Corse".