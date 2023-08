"Duperie" ou véritable avancée : à Saint-Tropez, un arrêté anti-hélicoptère fait débat

Car Clément Beaune avait demandé à la préfecture du Var de réduire de 80%, par rapport à 2019, le trafic des hélicoptères, dont les nuisances sonores sont dénoncées depuis des années par les riverains dans ce secteur huppé de la Côte d'Azur française. Par rapport à celui pris en 2022, le nouvel arrêté réduit désormais à six le nombre quotidien de mouvements sur chaque hélisurface commerciale, avec une limitation hebdomadaire à 14, contre respectivement huit et 20 l'an dernier. En septembre 2021, le tribunal administratif avait condamné l'État pour "sa carence à faire respecter la loi", incitant les pouvoirs publics à prendre, l'an dernier et cette année, des dispositions plus restrictives.