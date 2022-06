Couac au bac, maison en kit, blockhaus effondré... Les 5 vidéos étonnantes de la semaine du JT de TF1

C'est une particularité de nos régions qui peut prêter à sourire, mais qui en dit long sur nos campagnes : dans certains départements, la population de vaches, de moutons ou de porcs est supérieure à celle des habitants. Un cartographe s'est amusé à éplucher des données de l'Insee et a publié plusieurs cartes sur Twitter. Pour les illustrer, le JT de TF1 s'est rendu dans le Cantal, où l'on compte plus de 480.000 vaches, soit... trois plus que le nombre d'habitants.