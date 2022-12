Coupe du Monde : 20.000 supporters ont célébré sur les Champs-Élysées

Des dégâts matériels ont également été constatés, principalement des atteintes au mobilier urbain et à des véhicules, et des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre.

Des heurts entre supporters et forces de l'ordre ont aussi été constatés à Lille et à Roubaix. À Marseille, quelque 3600 personnes s'étaient regroupées dans la soirée, et cinq personnes ont été interpellées.

Dans la capitale, les forces de l'ordre avaient été déployées en masse, avec près de 1200 policiers et gendarmes chargés de quadriller en particulier le secteur des Champs-Élysées.