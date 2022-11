Coupe du monde 2022 : les personnes séropositives sont-elles interdites d’entrée au Qatar ?

Dimanche 6 novembre, Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la mairie de Paris, a dénoncé sur Twitter être "interdit d’entrer au Qatar" en tant que séropositif. Accusation que l’on retrouve dans d’autres publications, comme ici : "Le Qatar refuse l’entrée aux personnes infectées par le VIH. Ces pratiques sont intolérables. Quand on discrimine les malades, on les pousse dans l’illégalité, on accentue la stigmatisation et on rend l’accès aux soins plus difficiles. C’est criminel", dénonce le médecin Emmanuel André.

À ce jour, une minorité de pays dans le monde continuent d’appliquer des mesures d’entrée et de séjour pour les personnes séropositives, comme le montre cette carte de l’ONUSIDA, le programme des Nations Unies sur le VIH. Aucun pays de l’Union européenne n’a de restriction en vigueur. Sur le continent, seules la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine continuent d’interdire les séjours de longue durée aux malades du VIH, tandis que la Russie prohibe même leur entrée sur le territoire.