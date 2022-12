Coupe du monde : plus de 1200 policiers déployés à Paris pour les quarts de finale

La journée s'annonce électrique. Ce samedi 10 décembre à 16 heures, le Maroc affronte le Portugal dans le cadre des quarts de final de la Coupe du monde de football organisé au Qatar. Puis, la France tentera de décrocher la victoire face à l'Angleterre à 20 heures. Un match qui pourrait finir tard dans la soirée si les Bleus doivent se soumettre à l'épreuve des tirs aux buts. Les deux rencontres seront diffusées sur TF1.

Dans ce contexte survolté, où se mêle fête et compétition, la préfecture de police a décidé de mettre en place un dispositif important "d'ordre public et de lutte contre la délinquance" afin "d'assurer la sécurité des biens et des personnes à Paris, en petite couronne, et dans les transports en commun". Au total, 1220 policiers et gendarmes, en civil et en tenue officielle, seront déployés pour garantir la sécurité avant, pendant et après les deux évènements dans l'ensemble de la capitale, et ses environs. Une attention particulière sera portée sur les Champs-Élysées, artère principale où les supporters ont l'habitude de se retrouver à l'issue de ces rencontres sportives. Ce dispositif physique sera aiguillé et renforcé par de la vidéo-patrouille.