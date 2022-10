Coupe du monde au Qatar : quelles conditions d'accueil et de séjour pour les supportrices ?

On peut dès lors s’interroger sur les conditions dans lesquelles les femmes seront accueillies dans cet émirat musulman et ultra-conservateur, où ces dernières n’ont pas les mêmes droits que les hommes. Dans un rapport de 94 pages publié en 2021, HRW déroule les inégalités de traitements dans la société qatarie. Par exemple, "les femmes doivent obtenir l'autorisation de leurs tuteurs masculins - qui peuvent être des pères, des frères, des oncles, des grands-pères et, lorsqu'ils sont mariés, leurs maris - pour exercer bon nombre de leurs droits fondamentaux, notamment se marier, obtenir une bourse du gouvernement pour poursuivre des études supérieures, travailler dans de nombreux emplois gouvernementaux et obtenir des soins de santé génésique". Le voile n'y est pas obligatoire, bien que de nombreuses femmes le portent.

Pourtant, des rumeurs ont fait état de l’obligation pour les supportrices de porter le voile une fois sur place, tout comme l’interdiction pour elles de se rendre au stade. Les deux sont infondées et se contredisent assez facilement par une vidéo du match d’ouverture de la Coupe d’Asie, le 7 janvier 2011, se jouant dans un stade du Qatar. On y voit, comme le relève Checknews des femmes présentes dans les gradins, dont certaines non voilées.