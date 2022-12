Coupures d'électricité : un site Internet pour savoir si vous serez concerné (ou pas)

Un consultant spécialisé dans le domaine de l'énergie souligne que "les zones concernées sont prédéfinies avec la préfecture" et "validées la veille à 17 heures". Dès lors, il sera possible de prévoir les potentiels moments d'interruption et d'adapter son activité en conséquence. Il ajoute que les coupures tournantes seront vraisemblablement "improbables les week-ends, jours fériés et pendant les semaines de vacances à Noël". Pour une raison simple : il s'agit de périodes de creux, où l'on observe une consommation plus faible et donc une tension réduite en matière d'approvisionnement en énergie.