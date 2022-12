Crise de l'énergie : RTE abaisse à "moyen" le risque de tensions sur le réseau électrique en janvier

La baisse de la consommation en France et les "évolutions favorables permettent de réduire le risque pour la sécurité d’approvisionnement par rapport à l’anticipation de ces derniers mois, en particulier pour le mois de janvier (...) sans pouvoir l’exclure en cas de conditions météorologiques très défavorables", estime RTE dans la dernière actualisation de ses perspectives pour le système électrique pour les quatre semaines à venir. Par ailleurs, le gestionnaire estime que "la France aborde le cœur de l'hiver dans une situation plus favorable qu'au début de l'automne, et mieux préparée à faire face aux situations de tensions".