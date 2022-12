Un Noël sous le signe de la sobriété : comment limiter sa consommation d'énergie (et ses dépenses)

Sous ce sapin, on retrouve chaque année à Noël plus de 300 millions de cadeaux. Or, 12 millions d'entre eux sont jugés inutiles et près d'un million finissent même directement à la poubelle. Les déchets augmentent aussi à cette période : +15% pour les ordures ménagères et les emballages, avec 20.000 tonnes de papier-cadeau consommées dans le pays à la période des fêtes.

Pour éviter tous ces gâchis, l'Ademe lance un mot d'ordre : "moins de cadeaux mais des cadeaux de meilleure qualité". Pourquoi ne pas organiser un "Noël canadien", ou "Secret Santa", en tirant au sort une seule personne à qui offrir un cadeau parmi les convives ? Tentez aussi de vous concentrer sur un cadeau vraiment utile (livre, plante, savons...) pour limiter les dépenses superflues.