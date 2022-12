Coupures de courant : les stations de ski y échapperont-elles ?

D’abord, il est vrai que des endroits sont d’ores et déjà identifiées comme prioritaires et préservées de ces éventuelles coupures. C’est le cas, comme le décrit Enedis sur un site dédié, des "établissements de santé dont la cessation brutale d'activité comporterait des dangers graves pour les personnes", de l’"installation de signalisation et d'éclairage de la voie publique indispensable à la sécurité" et des "installations industrielles qui ne sauraient souffrir d'interruption dans leur fonctionnement". C’est aussi le cas de 40% des Français, qui ne risquent pas de coupures de courant en étant reliés à des lignes alimentant une zone prioritaire. Mais les domaines skiables ne sont pas inscrits noir sur blanc dans cette liste prioritaire.

En fait, Maximes Combes fait ici référence à une promesse du gouvernement, formulée début septembre et relayée par la presse locale. Dans un entretien accordé à France Bleu, Jean-Luc Boch, maire de La Plagne et président de l'association nationale des maires des stations de ski, indiquait avoir été reçu plus tôt par "deux ministres à Bercy" pour discuter du dossier des prix de l’énergie. "Il y a des choses qui nous ont complètement rassurés : par exemple, il n'y aura pas de coupure de l'alimentation électrique. On sait que cela pose problème à partir de 18h-19h", avançait-il alors.