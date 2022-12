Coupure de courant à Paris : près de 600 foyers toujours privés d’électricité

Ce jeudi 8 décembre, peu avant minuit, les groupes RTE et Enedis ont tenu à présenter leurs excuses aux nombreux foyers privés d'électricité dans la capitale. Un retour à la normale a été confirmé dans les 3, 4 et 5e arrondissements de Paris impactés par la coupure. "En cause, une avarie sur un transformateur Enedis. 125 000 foyers privés d’électricité au plus fort de l’incident", ont-ils précisé sur Twitter. Actuellement, près de 600 foyers sont toujours concernés, selon les pompiers, à Paris.