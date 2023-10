Ces insectes ont mauvaise réputation, mais ils ne sont pas nuisibles

Il a un nom poétique, mais il est pénible. Le poisson d'argent vit naturellement en extérieur, mais on en retrouve aussi dans les appartements, surtout dans les lieux humides et chauds. C'est donc sans surprise si cet insecte s'installe dans une salle de bain, une cuisine ou une buanderie. Le poisson d'argent se nourrit de poussière, de moisissures, de cheveux, de miettes alimentaires, d’acariens, mais aussi de la cellulose du papier. Il est inoffensif pour l'homme, en revanche, il peut s'attaquer à vos livres et à vos archives. Pour s'en débarrasser, pensez à aérer vos pièces, nettoyer régulièrement sous les éviers et derrière les toilettes et passez l'aspirateur dans les pièces dans lesquelles vous avez aperçu des poissons d'argent.