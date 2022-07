Covid-19 : les hospitalisations à la hausse "dans les jours qui viennent"

Selon le dernier rapport de Santé Publique France, les admissions grimpent de semaine en semaine : vendredi 1er juillet, on comptait 1206 admissions sur 24 heures, contre 912 le vendredi précédent et 659 il y a deux semaines. Soit au total 15.496 personnes hospitalisées vendredi avec un diagnostic Covid, dont 960 accueillies dans les unités de soins critiques. Les taux d'hospitalisation étaient particulièrement élevés chez plus de 80 ans.

Par ailleurs, plus de 154.600 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés mercredi soir par Santé publique France, 45% de plus qu'une semaine auparavant et au plus haut niveau depuis fin avril. La Première ministre Elisabeth Borne a appelé mercredi soir à la "vigilance" face à la septième vague de l'épidémie, et au port du masque dans les "espaces fermés où il y a beaucoup de monde" tout en soulignant que cela ne redeviendrait pas une "obligation" nationale.