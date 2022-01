Après avoir été suspendue pour non-port du masque, une enseignante de l'Oise démissionne

Le 8 novembre dernier, l'enseignante avait décidé d'enlever son masque, qui selon elle, gênait la dispense de son cours. "Je suis vaccinée, je n'ai jamais enlevé mon masque à proximité des élèves, je l'ai fait dans une salle où j'ai aménagé un espace pour être loin d'eux, à plus de 2 mètres, portes et fenêtres ouvertes. Je ne remets pas en cause le protocole sanitaire, je l'ai enlevé dans des conditions très particulières", avait-elle cependant précisé à France 3 Hauts-de-France.

Mais même avec un tel aménagement, le port du masque reste obligatoire pour les enseignants. C'est pourquoi la professeure est suspendue dans la foulée. Elle est ensuite convoquée par la DRH de l'Académie d'Amiens avant d'apprendre par courrier qu'elle allait devoir passer en conseil de discipline le 26 janvier 2022. Elle dépose alors un recours gracieux qui est rejeté. L'enseignante se prépare donc à défendre son cas, prête à revenir sur sa décision d'enlever le masque.

"J'ai préparé mon dossier de défense que j'ai envoyé début janvier. Dans ce dossier, j'ai expliqué que j'allais partir mais que, pour le bien de mes élèves, je voulais finir l'année scolaire aux conditions imposées. J'y pensais déjà depuis un moment. J'ai essayé d'avoir quelqu'un au rectorat pour en discuter mais personne ne m'a jamais prise au téléphone. Mais j'étais prête à porter un masque en cours jusqu'à mon départ", a affirmé de nouveau l'enseignante.