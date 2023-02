Covid-19 : après la crise sanitaire, l'exode urbain n'a finalement pas eu lieu

Aussi, la "métropolisation", qui concentre populations, activités et richesses dans les grands centres urbains, se confirme, ainsi que la périurbanisation, qui s'étend "à des territoires plus éloignés". L'étude montre aussi que les grandes villes concentrent toujours la majorité des destinations. L'essentiel des déménagements s'effectue entre des villes de même taille et plus d'un quart se font au sein d'une même commune. 43% des départs enregistrés dans les 12 premiers mois de la crise s'effectuent vers les villes d'au moins 200.000 habitants. À l'inverse, les destinations rurales n'ont augmenté que d'un point entre l'avant et l'après Covid, représentant 18% des destinations.