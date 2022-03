Covid-19 : ce qui change pour les cas contact à partir de ce lundi

Mais que les concernés ne s'y méprennent pas : cette levée de l'isolement ne signifie pas pour autant que le statut de cas contact est à négliger. Les personnes cas contact devront notamment continuer d’appliquer "de manière stricte les mesures barrières, et notamment le port du masque en intérieur et en extérieur au contact d’autres personnes" insiste le ministère de la Santé qui recommande en outre de "limiter leurs contacts, en particulier avec des personnes fragiles" et d’"éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave". Le recours au télétravail reste à privilégier "dans la mesure du possible".